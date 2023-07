UNIfest představí japonský jazz-core i alternativní písničkářky tří generací Třetí ročník festivalu UNIfest, dramaturgicky zaštítěného redakcí kulturního magazínu UNI se uskuteční na třech scénách Kaštanu – Scény Unijazzu v pražském Břevnově v sobotu 2. září. Nabízí opět multižánrový program, sahající od sólových písničkářských bloků po současnou tvorbu na bázi alternativního rocku i rapu. Hudební program jako vždy obohatí literární nabídka a letos i výstava uměleckých děl v plenéru. Nepočítáme-li pravidelnou účast slovenských interpretů na festivalu, letos bude mít UNIfest ve své zatím krátké historii prvního zahraničního hosta. Budou jím Green Milk from the Planet Orange, progresivní avantgardní rocková skupina s vlivy math-rocku i psychedelie, pocházející z Tokia. Byla založena v roce 2001, hraje především v Japonsku, ale opakovaně vyráží i na turné jak po USA, tak i po Evropě. České publikum ji mohlo vidět například na jubilejním 20. ročníku festivalu Eurotrialog v Mikulově. Její intenzivní a divokou hudbu mnozí označují jako „jazz-core“ a není divu, že toto trio spojuje přátelství s českými Už jsme doma. Mezi dalšími hlavními hvězdami festivalu jsou například WWW Neurobeat. Klasikové českého hip hopu vznikli na samém počátku 90. let, kdy patřili k průkopníkům svého žánru. Po dlouhé pauze se soubor pod vedením rapera Ondřeje Anděry obnovil v roce 2006 a předestřel velmi originální vizi alternativního hip hopu s prvky industriálu, jehož podstatnou složkou jsou básnické texty Lubomíra Typlta. WWW Neurobeat se stali stálicí české alternativní scény a pravidelně bodují v nejrůznějších odborných i posluchačských anketách a žebříčcích. Do dramaturgie UNIfestu se výrazně odráží i obsah magazínu, jehož redakce za kvalitu přehlídky ručí. Není tedy divu, že mezi hvězdy festivalu budou letos patřit dvě zpěvačky, jejichž tváře zdobily v souvislosti s jejich novými alby jarní titulní stránky časopisu.

Marie Puttnerová debutovala vynikající deskou Lajla tóv, na které mimo jiné velmi osobitým způsobem zpracovala texty básníků Jana Zahradníčka a Vlastimila Třešňáka. Písničkářka Jana Vébrová se vrátila na hudební scénu po dlouhých jedenácti letech s mimořádně silným albem Kameny ze dna, natočeným ve spolupráci s výkvětem českých alternativních a jazzových hudebníků. Také menší písničkářská scéna bude patřit vesměs ženám. Na UNIfestu vystoupí „utajený poklad“ českého alternativního folku Katka Šarközi, jež se na hudební scéně pohybuje už od druhé poloviny 80. let, kdy hrála na nejprogresivnějších dobových festivalech typu Lipnice nebo Valašského špalíčku, a od té doby ze scény nezmizela, jakkoli stojí celý život – už proto, že její tvorba rozhodně není prvoplánová – mimo mediální výsluní. Na téže scéně ovšem vystoupí i mladá krev českého písničkářství. Barbora Hora ve svých anglických textech zpracovává intimní témata vztahů k druhým, rodině i sobě, pro její tvorbu jsou charakteristické minimalistické, ale do detailu promyšlené kytarové linky a autentický vokální projev. Ivy Z, jejíž mateřskou kapelou jsou zasnění a melancholičtí Billow, začala sólově vystupovat teprve předloni a svůj styl sama výstižně označuje jako sad & weird lo-fi pop. Ať už s kytarou nebo s předem vytvořeným elektronickým doprovodem, vždy jde o intenzivní zážitek, a mrazivě sugestivní a emotivní projev. A Natálie Schejbalová alias Tali je nejznámější díky svým aktivitám na české scéně slam poetry. Jako absolventka konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka se ale věnuje i písničkářství, jež je plné slovních hříček i poezie.

Na UNIfestu představí svou jak slamerskou, tak i písničkářskou polohu. UNIFest zakončí afterparty ve vnitřním sále Kaštanu, kde zahraje Sketa Fotr, dnes už v podstatě legenda českého rockového šramlu, městské country anebo třeba pub rocku – jak kdo chce. Každpádně parta okolo frontmana Martina Růžičky zaručuje skvělou závěrečnou show, po které se nebude nikomu chtít jít spát.