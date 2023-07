Elvana v Praze

Jak by to vypadalo, kdyby byl Elvis frontmanem Nirvany? Napadlo vás to někdy? Vypadalo by to skvěle. A vyprodávalo by to kluby po celé Anglii a v Německu. Vlastně vyprodává, protože takový projekt existuje. Jmenuje se Elvana a je to jedinečný tribute králi rock’n’rollu Elvisovi Presleymu a nejlepší grungeové kapele všech dob – Nirvaně.

Elvana se vydává na tour po Evropě a jednou ze zastávek bude i Lucerna Music Bar, tak si tuhle velmi zajímavou a rozhodně jedinečnou show nenechte ujít!

Doors 20:00 Start 21:00

