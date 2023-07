Fun Lovin‘ Criminals v Praze

Rap rocková legenda Fun Lovin‘ Criminals letos slaví třicet let na scéně a 25 let od vydání druhého, fenomenálního, alba 100% Colombian. A právě to se rozhodla přehrávat na celosvětovém turné, na které se vydá v listopadu a v rámci kterého se zastaví taky v Lucerna Music Baru.

Kapela slibuje fanouškům, že zazní celá ikonická deska a taky všechny její největší hity. Těší se na party a vy byste se na ni měli těšit taky!

Doors 19:00 Start 21:00

VÍCE INFORMACÍ ZDE