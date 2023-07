Ásgeir v Praze

Cesty mohou být ledové, ale v srdcích je spalující žár – do Prahy přijíždí Ásgeir

Zpěvák a multiinstrumentalista Ásgeir je fenoménem nejen na domovském ostrově. Jeho debutové album mají na Islandu v každé desáté domácnosti a poté, co desku v roce 2014 přebásnil do angličtiny John Grant, byl Ásgeirův globální úspěch jen otázkou času. Teď svou melancholickou hudbu konečně přiveze do Prahy, v Kasárnách Karlín vystoupí 21. listopadu 2023.

