Jak zadržovat dech

„Když balancujete nad propastí, nakonec do ní jednoho dne spadnete. To snad musí být citát. Neřekl to někdo důležitý?“



Jak přes víkend zařídit byt? Jak se oblékat, když chcete vypadat dobře? Na kterou charitu přispívat, abyste se cítili lépe? Tvarování keřů pro začátečníky. Meditace pro lidi co moc pracují. Jak si vybrat paruku? Tisíc věcí, které musíte vidět, než zemřete…



Temně vtipné drama nabízí epický pohled na to, jak dnes žijeme, a odkrývá pravou cenu dosud uznávaných hodnot.