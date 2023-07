Bruncvík a lev

Bájný český kníže Bruncvík se po smrti svého otce rozhodne jít do světa a svým hrdinstvím lva do znaku vydobýt jako pravý statečný rytíř. Prožije spoustu dobrodružství, zachrání lva, který ho provází světem, odolá svůdnici Africe a získá meč, který na povel stíná hlavy. Neváhá ho pro svou svobodu použít. Při návratu do vlasti zjišťuje, že sedm let minulo a jeho krásná Neoménie slaví svatbu…

Hrdinský středověký příběh, který se poprvé objevil zhruba ve 14. století, je známý ze Starých pověstí českých Aloise Jiráska. Inscenace vznikla v rámci mezinárodního divadelního projektu „Kulturní alchymie“, za podpory fondu Evropské unie Culture 2000.

VÍCE INFORMACÍ ZDE