Russ Spiegel Hybrid Group

Russ Spiegel je přední německý kytarista, skladatel, aranžér a herec, známý zejména díky několika soundtrackům pro hollywoodské filmy. Jeho hudební kariéra započala bakalářskými studii na Berklee College of Music v Bostonu. Pokračoval v magisterském studiu na City College v New Yorku, kde studoval u místní elity (Ben Monder, Paul Bollenback ,John Pattitucci). Poté žil mnoho let v Německu, kde spolupracoval s místními hudebníky a stal se i členem doprovodné kapely světoznámé varhanice Barbary Dennerlein.

S Barbarou koncertoval několik let a natočil s ní několik alb. Russ je také součástí americké popkultury – koučoval mladé herce pro televizní seriál Nickelodeon “The Naked Brothers Band”. Russ vede v USA úspěšný big band, vystupuje s malými komby, pravidelně natáčí CD s autorskou hudbou a vyučuje na prestižní University of Miami.