The 502s v Praze

Kapela The 502s přináší sluneční energii floridských pláží kamkoliv přijede. Jejich čirá energie jim vysloužila nálepku té nejradostnější kapely na světě. Hit Just A Little While se stal jednou z nejvirálnějších písní konce roku 2021 a v žebříčcích se držel ještě několik měsíců.

Jejich vyprodané koncerty napříč Amerikou i Evropou a nadšené ohlasy fanoušků potvrzují, že jakmile jednou uvidíte The 502s naživo, už vás tahle pozitivní parta nepustí.

VÍCE INFORMACÍ ZDE