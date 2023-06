Pouť v Modřanech - Praha

Na konci školního roku zavítá do Modřan pouť, a to konkrétně do horní části parku Povodňová. Na děti čekají nejrůznější atrakce a spousta zábavy, která jim zpříjemní začátek letních prázdnin.

Pouť bude na dvanáctce od pátku 30. června do neděle 16. července.

