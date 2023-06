Žili spolu jeden muž a žena a ti nemohli mít děťátko. Kdyby měli alespoň malinkaté, velké jako palec... A hele, ono se to nakonec povedlo! Je tedy opravdu jen jako palec, kluk jeden, začali mu tedy říkat Paleček. A byl moc šikovný a hodný. Jenže si ho vyhlídnul zloděj, takový pomocník by se mu hodil. Paleček mu ovšem pomáhat nechtěl, to ne, krást se nemá. Ale zakoukal se do princezny na zámku a tak tomu zloději trochu pomáhat musel.

Ale kam mu pomohl a jestli může i takový chlapeček vyrůst, se dozvíte v nové pohádce Buchet a loutek Paleček.