Nedopečený koláček

Byla jednou jedna trouba a byl jednou jeden cukrář. Společně pekli pekelně dobré vanilkové koláčky. Ale jednou se stalo, že jeden z koláčků byl tak netrpělivý a tak nedočkavý, že utekl do světa dřív, než byl dozlatova upečený. A co se mu v tom světě přihodilo? Koho potkal a proč usedavě plakal sám samotinký na pařezu? A jak to s ním nakonec dopadlo? To se dozvíte v loutkové dopečené vanilkové pohádce pro děti od 3 let.

OCENĚNÍ: Autorka a herečka Dora Bouzková byla nominována za výkon v představení na CENU THÁLIE 2020 v kategorii LOUTKOVÉ DIVADLO. Představení se stalo vítězem druhého ročníku mezinárodního loutkového divadla AMPLION 2021.