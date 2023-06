Jezinky bezinky

Co vlastně víme o životě jezinek? Proč unášejí jen malé zlobivé chlapečky? To se snaží odhalit dva potrhlí vědátoři - doktor Smolík a docent Jelének. Protože žádnou jezinku nikdy nelapili - ba dokonce ani neviděli, hledají inspiraci v pohádkách. Rozpustilá taškařice plná veselých písniček a skotačení mimických loutek. Vhodné pro děti od čtyř let.

OCENĚNÍ: Michal Hnátek a Josef Horák získali cenu za mužský herecký výkon na festivalu MINITEATRO 2015.