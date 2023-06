Jak číst obrazy?

Vcházím do muzea a nudím se! Skoro ničemu nerozumím. Vidím nějaké obrazy, na nich jsou zobrazeni nějací lidé, zdá se, že je tam nějaký děj, ale jak to všechno pochopit? Znáte to? Na přednášce si účastníci ukáží jasný algoritmus, jak se dívat na obraz, aby byl srozumitelný, a jak rozluštit jeho významy vrstvu po vrstvě.