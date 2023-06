Jít po vnitřní síle hudby prostřednictvím melodií Klugha, Silvestriho, Grusina, Manciniho, Methenyho, Corey, Jobima a mnoha dalších je to, co celou šestici zkušených hudebníků spojuje. Díky aranžérské kompaktnosti v pojetí skladeb může v jejich repertoáru směle stát filmová melodie vedle vlastní autorské tvorby nebo folková píseň vedle jazzového standardu.

Propracované party vokálního tria, působivá jazzová sóla a neotřelý repertoár – to vše jsou znaky Prime Time Voice. Kapela se již etablovala na festivalových jevištích jako Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Prix Bohemia Radio či Prague Proms, na jazzových festivalech FestJazz, Polička Jazz, Hořice JazzNights, Prague Jazz Week a mnoha dalších. Pozvání dostala do prestižní The Pheasantry – Pizza Express Live v Londýně, představila se na Slovensku i na jazzových scénách v Německu (voc; voc; voc; g; b; dr).