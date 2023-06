Už jsme doma (CZ) & Ruins Alone (Yoshida Tatsuya) (JP)

Se svým one man projektem RUINS ALONE přijede na konci srpna do pražského klubu Rock Café jeden z nejlepších japonských bubeníků Tatsuya Yoshida. Spolu s ním na pódiu vystoupí jeho dlouholetí přátelé, legendární punková avantgarda Už jsme doma.

Tatsuya Yoshida je jedním z nejvíce inovativních bubeníků na japonské avantgardní scéně, skladatel, improvizátor a multiinstrumentalista. Začínal v ranných 80. letech. V roce 1985 založil skupinu RUINS, duo bicí a basová kytara a zpěv. RUINS jsou unikátním propojením soudobé hudby, hard-coru a progresivního rocku. Záhy se stali známými po celém světě a procestovali desítky zemí. Pro mnoho avantardních skupin byli a stále jsou obrovskou autoritou a nedostižným vzorem. RUINS od té doby existují v několika variacích, RUINS ALONE je jednou z nich.

Yoshida hrál a hraje se spoustou dalších skupin, jako například Koenji Hyakkei, Korekyojin, Zeni Geva, Samla Mammas Manna, Painkiller, Cicala Mvta, Acid Mothers Gong, YB02, a nebo ve spojení s jednotlivými hudebníky z celého světa. Mezi jinými to byli John Zorn, Haino Keiji, Richard Pinhas, Fred Frith, Otomo Yoshihide, Derek Bailey, Charles Hayward a další.

„Jeho sólové vystoupení je nabité energií a nechává člověka stát doslova s otevřenými ústy. Yoshida používá sequencer s přednatočenými nahrávkami a v nekompromisně přesné souhře ho doprovází na bicí a to s velkou virtuozitou a expresivním zpěvem,“ říká o svém japonském příteli kytarista a zpěvák kapely Už jsme doma Miroslav Wanek.

S kapelou Už jsme doma se Tatsuya Yoshida setkal již před 20 lety v USA. V roce 2013 odehráli společné turné po Evropě a mnoho koncertů v Japonsku, které pro Už jsme doma Yoshida pomáhá organizovat. Spojuje je nejen stejný rok vzniku kapely (1985), ale i láska k progresivní hudbě a spojování různých stylů do zcela nového unikátního tvaru, jakož i objevování úplně nových stylů a postupů.

Kapelu Už jsme doma není potřeba tuzemských milovníkům hudby dlouze představovat. Ani v České republice, ani v zahraničí není podobná hudba, jakou Už jsme doma hraje, k nalezení. Je punkově divoká, naléhavá, zároveň kompozičně náročná, do detailu propracovaná s nadčasovými texty. Typický je zvuk trubky, sbory, neuvěřitelné tempo a živá vystoupení, která oplývají silnou energií a humorem. Snad i proto jejich publikum s nimi nestárne.

Podle výsledků ankety tuzemských kritiků Břitva 2022 byla skupina Už jsme doma (a také FPB) uvedena do Galeria legend.

Na rozdíl od RUINS ALONE nepoužívají Už jsme doma improvizaci. V jejich hudbě záleží na každém tónu, detailu, na kázni hudebníků, kteří podobně jako v symfonickém orchestru hrají podle předem napsaných partů.

Nedílným znakem kapely je i vizuální stránka, kterou obstarává výtvarník a nehrající člen Martin Velíšek.

Kapela Už jsme doma vznikla v Teplicích v roce 1985. Asi po půl roce do kapely přišli Miroslav Wanek a Romek Hanzlík z legendární punkové skupiny F.P.B. a přinesli s sebou i styl práce a jinakost, kterou se F.P.B. vyznačovali. Na hudbu Už jsme doma měla kromě F.P.B. znatelný vliv i avantgardní scéna Rock in Opposition, dále The Residents a v neposlední řadě i punková scéna (Damned, Ebba Grön).

Na české scéně patřili a patří do rodiny skupin jako Psí vojáci, Dunaj, Dybbuk, Znouzectnost či Krásné nové stroje. Před revolucí byli stupidním systémem dotlačeni téměř do ilegality, víceméně bez možnosti legálně hrát na veřejnosti nebo nahrávat desky. Po listopadu 1989 však záhy pronikli především díky své sofistikované originalitě, píli a vůli, do evropských klubů a vzápětí až na severoamerický kontinent a do Japonska, kde slavili a stále slaví úspěch při pravidelném koncertování. Do současné doby Už jsme doma reprezentovali českou kulturu svou originální hudbou ve 43 zemích (jen v USA přes 700 koncertů) na 4 kontinentech a stali se tak respektovanou součástí světové avantgardy.

Kapela často podniká výpravy do dalších oblastí umění – hudba k animovaným filmům (večerníček Krysáci, Fimfárum – za hudbu byl Miroslav Wanek nominován na Českého lva), divadlu (Ex-divadlo Zvolen, Minor, atd.).

RUINS ALONE (Tatsuya Yoshida) a Už jsme doma spolu vystoupí v pondělí 28. srpna od 20:00 hodin v legendárním pražském klubu Rock Café na Národní třídě. Vstupenky jsou k dostání v předprodejní síti GoOut.cz za zvýhodněnou cenu 300 Kč.