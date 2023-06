Večer společného poslechu s Jiřím Lábusem a Taťjanou Mevedckou

Taťjana Medvecká a Jíři Lábus osobně představí nový komediální audioseriál z produkce Audiotéky: Holubník!

Přijďte si poslechnout první díl seriálu do útulného prostředí zahrádky kavárny Dorado Coffee v areálu Náprstkova muzea na Betlémském náměstí. Uvelebte se třeba v hamaku mezi stromy a k tomu si dejte jeden z letních koktejlů!

Po společném poslechu bude následovat debata s herci Taťjanou Medveckou a Jiřím Lábusem, se scenáristy Terezou Novákovou a Davidem Semlerem a s režisérem projektu Jakubem Šmídem.

Na akci budou k dispozici také vouchery pro možnost poslechnout si zbývající díly seriálu ve vašich sluchátkách (včetně dalších neodolatelných audioknih a seriálů z produkce společnosti Audiotéka).

Vstupné: ZDARMA

O SERIÁLU:

“Sakra, co je to s touhle rodinou? Kamkoliv přijdeme, musí se všichni evakuovat.”

Třígenerační rodina žijící v jediném domě na pražských Vinohradech – to není noční můra, to je rodina Holubových! Tedy… byla. Dokud si Andrea, matka tří dětí, krásná a přísná workoholička, nenašla mladšího slovenského milence. Od té doby je všechno vzhůru nohama. Nemůžeme toho mnoho prozradit, ale určitě se můžete těšit na filmovou premiéru v Lucerně, vězení, soud, rychlorande, hádku u rodinné večeře, skok do popelnice a spoustu známých písniček v úplně nové a neotřelé interpretaci!

Rodinu Holubových zkrátka chcete poznat!

KOMPLETNÍ OBSAZENÍ A PRODUKCE:

V hlavních rolích:

Taťjana Medvecká, Jiří Lábus, Petr Jeništa, Petra Bučková, Denisa Barešová, Kateřina Marie Fialová, Miloslav König, Alex Mojžíš

Dále účinkují:

Pavol Smolárik, Robert Mikluš, Jiří Panzner, Jiří Štrébl, Igor Chmela, Marie Jansová, Gines Casanova Baixauli

Produkce:

Autoři - Tereza Nováková, David Semler

Režie - Jakub Šmíd

Mistr zvuku, mix dialogů a postprodukce - David Šindelář, Bojan Bojič

Hudba - Bojan Bojič

Zvukový plán - Bojan Bojič

Produkce - Lucie Laňková

Šéfproducent - Michal Sieczkowski

Natočeno pro společnost Audiotéka ve zvukovém studiu BeLoud v roce 2022.

O TVŮRCÍCH:

Tereza Nováková

Vystudovala scenáristiku a dramaturgii na FAMU, kde dnes externě učí mj. seminář psaní pro audio formáty. Spolupracovala s Českou televizí, TV Nova a Českým rozhlasem, jako scénáristka či dramaturgyně vyvíjí hrané celovečerní filmy. Jako scenáristka se podílela také na sérii Po stopách snů, kterou Audiotéka uvedla v roce 2022.

David Semler

Scénárista, dramaturg a režisér z Prahy. Jeho dosud nejvýraznějším počinem je krátký film Musí to být bolestivý, který si sám napsal, režíroval a při své skromnosti se obsadil i do hlavní role. Film vyhrál cenu francouzsko-německého televizního kanálu Arte, byl nominován na cenu Magnesia v rámci udílení cen Českého lva a účastnil se více než dvaceti mezinárodních filmových festivalů.

Jakub Šmíd

Vystudoval herectví na JAMU a dva roky byl členem souboru divadla Husa na provázku. Obor hrané režie vystudoval na FAMU a za svůj studentský film Neplavci (2011) získal Českého lva – Cenu Magnesia. Film byl vybrán francouzskou L`Académie des César mezi sedm nejlepších krátkých filmů roku 2011. Jeho celovečerním debutem byl film Laputa (2015). O tři roky později následoval film Na krátko, který je adaptací novely P. Soukupové Zmizet a měl mezinárodní premiéru v hlavní soutěži festivalu Cinekid Amsterdam. Kromě filmové režie se věnuje také režii televizních seriálů, hudebních klipů, ale především divadelní režii. Dnes jsou jeho inscenace k vidění v Městských divadlech pražských, v Městském divadle Kladno či v Divadle Ungelt. Šest sezón byl uměleckým šéfem Divadla D21 na pražských Vinohradech