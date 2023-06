Výpravný muzikál Anastasis

Výpravný muzikálový příběh Anastasis je příběhem o propojení dvou světů. Pouze jeden z těchto světů dostane šanci ovlivnit celou lidskou budoucnost - a vše rozhodne jediná noc! Rozhoduje vnější svět o našem vnitřním světě a nebo naopak náš vnitřní svět rozhoduje o tom, co se děje kolem nás? Co je iluze a co je realita?