Barvami k uzdravení duše - Jana Folberová

Jmenuji se Jana Folberová, postupem času jsem si chtěla splnit jeden z dalších mých snů….

Naučit se alespoň trochu malovat, jak se to povedlo posoudíte sami.

Ze všech technik, které jsem měla možnost zkusit , zvítězil suchý pastel.

Zamilovala jsem se do tvorby přímo rukama bez jakéhokoliv náčiní. Propojení papíru a pohyby prstů a pastelů je úžasná technika.

Velký dík patří škole Draw planet , kde jsem potkala velmi nadaného lektora Zdeňka Jirků.

Už tenkrát cca 7 let zpátky vznikla myšlenka mít jednou výstavu. Malování mi velmi pomohlo jako terapie v kombinaci s hudbou, kterou při něm poslouchám.

Nikdo u nás v rodině nemaloval, ale i tak jsem se do toho pustila. Momentálně navštěvuji i kurz keramiky, práce s hlínou je krásný zážitek. Mám ráda barvy nejen v obrazech, ale i v životě.

V každém obrázku je můj pohled na svět