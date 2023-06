Acid Tongue + Marcel Gidote’s Holy Crab

Až ze Seat­tlu zavítá do Kasáren garážová sen­zace Acid Tongue. Spo­jí síly s mladou pro­gre­sivní par­tou jedoucí na vlně psy­che­delick­ého jaz­zrocku – Mar­cel Gidote’s Holy Crab.

“Like King Giz­zard on a whole bunch of Rital­in, there’s a woozi­ness to Acid Tongue’s psych odd­i­ty that quells the madness”

Motorem Acid Tongue je původ­ní seat­tl­ské duo v čele se zpěvákem a kytaris­tou Guyem Kelt­nerem, který se pro exis­ten­ci kape­ly nakonec dokázal obklo­p­it hudeb­níky napříč svě­tový­mi metropole­mi i kon­ti­nen­ty. Podaři­lo se tak vytvořit fenomenál­ní kon­cept, který fun­gu­je jako žán­rové pře­mostění opanu­jící celé západ­ní pobřeží, od Seat­tlu až po kali­forn­sk­ou surf-rock­ovou scénu. Pro­to Acid Tongue vlast­ně nelze iden­ti­fiko­vat pouze jako ​„garážovku“, ale spíš jako čistý žán­rový chaos v tom nejlepším slo­va smys­lu. Jejich domé­nou je nekonečná pale­ta vlivů od klasiky 70.let, psy­che­delie, soulu, glam rocku, punku, indie a pow­er popu, nápad­ně vzý­va­jící ducha Bowieho éry s DIY men­tal­i­tou.

