Perspektivy

Perspektiva: Hledisko. Stanovisko. Pohled do dálky. Vyhlídky do budoucnosti. Úhel pohledu. Tím vším a mnohým dalším může perspektiva být. A je to i název výstavy šesti mladých umělkyň, jejichž cesty se protly v ateliéru Art & Design Institutu pod vedením doc. ak. mal. Romana Franty a které každému, kdo by měl chuť se dívat, chtějí nabídnout svou vlastní vizuální perspektivu. Autorky k divákovi promlouvají každá svým vlastním výtvarným jazykem, a ať už mu předkládají pohled na lidské tělo, interiér, vodní hladinu, slunce či krajinu, spojuje je hravá barevnost i hledání nových úhlů pohledu na svět.

Otevírací doba - Galerie ve věži:

úterý - neděle 10 - 18 hod

mezi 12. - 13. hod 30 minut polední pauza

VÍCE INFORMACÍ ZDE