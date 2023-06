Letní festival světových kultur / Festival of the World Cultures

(English below) Zveme Vás na akci "Letní festival světových kultur" v Praze pořádanou ve spolupráci s Národním muzeem. Přijďte zažít atmosféru různých karnevalů z celého světa a oslavit multikulturalitu a různorodost našeho hlavního města! Akce nabídne různé interaktivní aktivity, včetně výroby karnevalových masek, tanečních lekcí a jídla a nápojů z celého světa. Návštěvníci budou mít příležitost se dozvědět více o kulturním významu různých karnevalových tradic ze všech koutů světa, včetně Brazílie, Kolumbie, Mexika, Trinidadu a Tobaga a Benátek. Vstup ZDARMA Akce se bude konat na nádvoří Náprstkova muzea a v kavárně Dorado Coffee na Betlémském náměstí 1. ---------------------------------------------------------------------------

Welcome to the "Festival of the World Cultures" event in Prague co-organised by National Museum. This event aims to celebrate the multicultural diversity of the city by showcasing different carnivals from around the world. The event will also feature various interactive activities, including carnival mask-making, dance lessons, and food and drinks from all around the world. Visitors will have the chance to learn about the cultural significance of different carnival traditions from around the world, including Brazil, Colombia, Mexico, Trinidad and Tobago, Venice, and many more. This event is a celebration of multiculturalism and a reminder of the power of diversity in our communities. So come join us and experience the joy and excitement of the world's greatest carnivals, right here in Prague! FREE Entry The event will take at Náprstek Museum and Dorado Coffee on Betlémské náměstí1.