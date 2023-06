Klasika u Wericha: Italské prázdniny II / Vacanze Italiane II

Již druhým rokem se herci Societá Dante Alighieri opět setkají v doprovodném programu hudebních slavností Klasika u Wericha s malými diváky v krásném prostředí zahrady Werichovy vily při dvojjazyčném česko-italském představení Italské prázdniny.

Jednoaktová hra se volně inspiruje motivy beletrizovaného cestopisu „Italské prázdniny“ od Jana Wericha a vrací se k tradici italské komedie dell´arte svými typickými postavami – dvěma starci, doktorem, harlekýnem, sluhy, smrtkou, zamilovanou dívkou a kapitánem v typické zápletce prošpikované moderními a soudobými prvky.

Tento rok začne děj Italských prázdnin v Praze, kde se otec s dcerou rozhodnou odjet na měsíční prázdniny do Itálie. Ve stejnou dobu, protože je tak krásné léto, se i smrtka rozhodne udělat si přestávku v Itálii ze své náročné práce (zřejmě pracovně vyhořela). V Itálii se však najednou všichni ocitnou v podivném světě masek commedia dell'arte. Proč? Nechte se překvapit!

Představení využívá tradiční masky podle dobových originálů, improvizaci, hudbu a tanec. Vše se odehrává na jevišti o čtyřech metrech čtverečních, téměř bez kulis a výpravy a stačí pro něj znalost italských slov pizza, spaghetti a cappuccino.

Cosa possiamo aspettarci

Per il secondo anno consecutivo, gli attori del laboratorio teatrale della Società Dante Alighieri si incontrano nuovamente, durante il programma d’accompagnamento del festival Klasica u Wericha, con i piccoli spettatori nella bella cornice del giardino di Villa Werich con lo spettacolo bilingue italiano-ceco, Vacanze italiane.

Atto unico liberamente inspirato ai motivi del diario di viaggio letterario „Italské prazdniny“ di Jan Werich lo spettacolo ripropone la tradizione della commedia dell´arte italiana con le sue maschere tipiche, i due vecchi, il dottore, Arlecchino, i servitori, la morte, l´innamorata ed il Capitano in un intreccio tipico ma contaminato da suggestioni moderne e contemporanee.

Quest’ anno la vicenda di Vacanze italiane incomincia a Praga, quando un padre con la figlia decidono di andare per un mese di vacanze, in Italia. Nello stesso momento anche la morte decide di fare una pausa dal suo difficile lavoro. In Italia però si ritrovano all‘ improvviso nel fantastico mondo delle maschere della commedia dell‘arte. Perchè? Lasciatevi stupire!

Lo spettacolo utilizza le maschere tradizionali modellate secondo gli originali, l‘improvvisazione, la musica, la danza. Il tutto avviene sul tipico palco di 4 metri e in quasi totale assenza di scenografia.

Per comprenderlo sono sicuramente sufficienti le parole italine cappuccino, pizza e spaghetti!