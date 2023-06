Letní kino na Pragovce / Proti přírodě

Servírujeme vám již šestý ročník letního kina na Pragovce, tentokrát se zastřešujícím tématem krajiny. Letos se kino přesouvá do prostoru velkého sálu v hale E (bývalé jídelny), promítat se tak bude za každého počasí každý čtvrtek po setmění. Vstup ZDARMA. Před projekcí si skočte do galerie na aktuální výstavy. Otevřené jsou vždy až do začátku promítání.

22. června promítáme od 21:15 film Proti přírodě. Film Proti přírodě je cestou do drsné norské krajiny a do hlavy třicátníka Martina, mladého otce a manžela. Martin vyráží sám na víkendový výšlap do hor a my slyšíme jeho necenzurované myšlenky: nekompromisně upřímné postřehy o jeho spořádaném maloměstském životě, o něm samotném i o lidech v jeho okolí. Jeho názory a fantazie sahají od prostých dětinskostí až k hlubším dilematům lidského života. Proti přírodě je přímočarý a humorný portrét muže, který se touží vymanit ze zajetých kolejí.

PROTI PŘÍRODĚ je druhým celovečerním filmem Oleho Giævera. Jeho debut HORA (Fjellet) měl světovou premiéru jako zahajovací film Mezinárodního filmového festivalu v Tromsø a mezinárodní premiéru v rámci sekce Panorama festivalu Berlinale v roce 2011. Oba filmy Ole napsal a natočil, v PROTI PŘÍRODĚ si také zahrál hlavní roli Martina. (Aerofilms) Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=ZkVI4a4r2qo... Režie: Ole Giæver Střih: Ole Giæver Hudba: Ola Flottum Kamera: Øystein Mamen Hrají: Ole Giæver, Rebekka Nystabakk, Marte Magnusdotter Solem, Sivert Giæver Solem, Trond Peter Stamsø Munch a další… Předfilm: Johana (Ondřej Pilát, 2020) Filmový portrét Johana vypráví příběh mladé dívky z Valašska a jejího života v Praze. Dokument hledá odpověď na otázku, jak spolu souvisí důvěra a provazy. A co si o tom všem asi myslí kočky? (My Street Films) Kompletní program letního kina na Pragovce: 8. 6. 21:30 Žena na válečné stezce 15. 6. 21:30 Mžitky 22. 6. 21:15 Proti přírodě 29. 6. 21:15 Beuys 13. 7. 21:00 KaprKód 20. 7. 21:00 O koních a lidech 27. 7. 20:45 Návštěvníci 3. 8. 20:45 Frank 10. 8. 20:30 Hranice odvahy 17. 8. 20:30 Chlapi nepláčou 24. 8. 20:30 Víkend na chatě 31. 8. 20:00 Osm hor 7. 9. 19:45 25 km/h Změna programu vyhrazena. Dramaturgie letního kina: Pavel Soušek, Jana Hanusková Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha, Státním fondem kultury ČR a Městskou částí Praha 9.