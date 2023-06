Víno a sýr na náplavce

12 srpna @ 12:00 - 21:00 | 100Kč

Na náplavku se přikutálí sýry z celého světa. Vyzkoušejte si originální vinné párování českých vín se sýry z různých zemí. Nenechte si ujít mimořádnou příležitost seznámit se světem sýrů a chutí nevšedních vín.

Prezentujeme malé rodinné vinaře nejen z jižní Moravy, ale i z oblasti starého a nového světa, jejichž produkci běžně neochutnáte. Co vinař a co láhev to originál, klademe důraz na minimální produkci výroby, kde vinař uzavírá do lahve nejen víno, ale i své srdce.

