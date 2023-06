Víno a flyboard show na náplavce

Už v tom zase lítáme. Ulétáváme na víně a to doslova. Skloubili jsme dechberoucí letecko-akrobatickou show na Vltavě s unikátními víny. Nenechte si tuto mimořádnou příležitost uniknout. V hlavní roli se představí fenomenální akrobat Petr Civín – držitel krásného 4. mista na Mistrovstí Světa ve Flyboardingu. Petr předvede hned několik adrenalinem nabitých vystoupení. Více na www.flyboardshow.cz

15 července @ 12:00 - 21:00 | 100Kč

Pro ty akčnější (střízlivější) bude flyboard připraven k zapůjčení. Přijdte uletět s námi!

Prezentujeme malé rodinné vinaře nejen z jižní Moravy, ale i z oblasti starého a nového světa, jejichž produkci běžně neochutnáte. Co vinař a co láhev to originál, klademe důraz na minimální produkci výroby, kde vinař uzavírá do lahve nejen víno, ale i své srdce.

