Den otevřených lahví na Střeláku

23 června @ 15:00 - 24 června @ 21:00 | 100Kč

Zastavte se na orosený pohárek při toulkách Prahou. Otevíráme pro vás ta nejlahodnější vína a z Jižní Moravy, ale i ze zahraničí, můžete tak porovnat kvalitu našich vín se světem.

Prezentujeme malé rodinné vinaře nejen z jižní Moravy, ale i z oblasti starého a nového světa, jejichž produkci běžně neochutnáte. Co vinař a co láhev to originál, klademe důraz na minimální produkci výroby, kde vinař uzavírá do lahve nejen víno, ale i své srdce.

K degustaci hraje příjemná živá hudba a zážitek dotváří moderní gastronomie a tematické soutěže na podiu.

VÍCE INFORMACÍ ZDE