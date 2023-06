5. ročník Festivalu malých pivovarů na Kulaťáku

I tento rok se uskuteční oblíbený Festival malých pivovarů na Kulaťáku. Letos půjde již o 5. ročník! Festival se uskuteční 9. září a opět bude součástí našich klasických sobotních Trhů na Kulaťáku. Letos se máte opravdu na co těšit! Kromě "stálých" účastníků, kteří se účastní našeho festivalu pravidelně, se můžete těšit na několik novinek. Jmenovitě letos přivítáme například Pivovar Sněžka, Pivovar Záhora! Kromě široké nabídky piva od 25 malých pivovarů, pro Vás bude připravena také bohatá nabídka street foodu a těšit se můžete také na hudební doprovod. Kompletní seznam pivovarů bude zveřejněn na internetových stránkách trhynakulataku.cz Festival potrvá až do 20:00, standardní nabídka trhů bude zachována do 14 hodin. Vstup je pro návštěvníky zdarma.