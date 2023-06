Youlie + The Most Naked Men v Elpíčku

Poslední koncert skupin Youlie a The Most Naked Men v tomto školním roce. Přijďte s námi oslavit konec zkouškového období a začátek letních prázdnin! Tříčlenná kapela The Most Naked Man, která posluchače nadchne svou nápaditou hudbou, se ukáže ve spojení s alternativně-rockovou kapelou Youlie.

Obě kapely ukážou osobitou a experimentální muziku. Koncert se bude konat 21. června 2023 od 19:00 v klubu Elpíčko na Palmovce. Koncert se bude konat klubu Elpíčko na Palmovce v Praze. Předprodej vstupenek je nyní v síti Goout: https://goout.net/cs/youlie%2Bthe-most-naked-man/szbnvxv/?fbclid=IwAR0x_u7pZ-dQlbQjG7s9KIOu-OCWO8hhWy6J8p2HtZ9dwZqgho4bLzj6ZVo