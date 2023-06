Vítej na světě II. Nové taneční divadlo na písně Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka naposledy v sezóně

Celovečerní rodinný titul Vítej na světě II je nová taneční inscenace souboru Baby Balet Praha, složeného ze studentů konzervatoře Taneční centrum Praha, konkrétně žáků třetího až pátého ročníku. V pondělí 19. června od 18 hodin v Divadle na Vinohradech uvede Baby Balet Praha představení naposledy v této sezóně. Autory textů a hudby k jednotlivým choreografiím jsou Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř, jejichž poetické písně přímo vybízely ke scénickému ztvárnění. Jednotlivých choreografií taneční koláže se kromě Vlasty Schneiderové, která je autorkou scénáře, ujali Tereza Hloušková, Tereza Chladová, Jan Schneider, Pavla Königsmarková, Antonín Schneider, Linda Svidró, Jitka Tůmová a Eliška Vodičková. Tým zkušených tvůrců dětských choreografií mapuje inscenaci pět etap lidského života: narození, dětství, školní léta, dospívání a dospělost. „Nejvíce si ceníme toho, že je to dílo společné: osm choreografů, návrhář kostýmů, realizátoři kostýmů, realizátoři světelného a fotografického designu a projekce – to vyžadovalo vstřícnost a velmi úzkou spolupráci všech zúčastněných,“ vysvětluje Vlasta Schneiderová. „Opírali jsme se o základní uměleckou kvalitu: texty od pana Svěráka jsou pro děti, ale nejsou infantilní, podbízivé, je v nich skrytá životní moudrost. Hudba a aranžmá pana Uhlíře jsou originální, láskyplné, podtrhují pointu textu.“ Toto současné taneční divadlo nesměřuje pouze k dětským divákům, je to představení určené opravdu všem věkovým kategoriím. Tanečními a scénickými prostředky, doplněnými působivou projekcí, se snaží vyjádřit životní moudrost a humanismus, které jsou v textech písní obsažené.

Ve spojení s emocionálními a inteligentními písněmi Svěráka a Uhlíře jde o moderní přístup k divadlu pro děti. Baby Balet Praha je komorní soubor složený z nejlepších studentů nižších ročníků konzervatoře Taneční centrum Praha (3. - 5. ročník osmiletého studia). Soubor byl založen v prosinci roku 2003, od září 2008 je produkován uměleckou agenturou Mezinárodní centrum tance, z. s. Vítej na světě II bylo první ‚postcovidovou‘ premiérou souboru, kterou studenti nastudovali již ve svém novém sídle – v Domě tanečního umění. Premiéru mělo představení v březnu 2023.