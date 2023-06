Scénické čtení povídky

Originálně pojaté představení si hraje s žánry prostupujícími divadlo, literaturu i kinematografii. Už sama povídka z antologie Krásky a vetřelci autorky Lucie Lukačovičové humorně glosuje klišé a stereotypy tří žánrů, z nichž na počátku dominuje noirová detektivka. Příběh žánrové konvence neustále naplňuje, ozvláštňuje, vtipně propojuje a upozorňuje na sebe jako na narativní platformu, jíž jsou postavy součástí a tyto žánry si spolu se svými rolemi uvědomují. To vše je s ostrovtipem hercům vlastním povýšeno na chytře pojatou zábavu.

Je to něco, co zkrátka musíte vidět, slyšet, zažít, zakusit, procítit, obdivovat a tetelit se nadšením. Povídku Lucie Lukačovičové v antologii objevila herečka Karolína Půčková ze souboru SPOLUhra a rozhodla se pro její dramatizaci. Zhostila se postu režisérky a společně s hereckými kolegy Sylvií Lerbletier, Jindřichem Žampou a Josefem Horákem stvořila experimentálně pojaté a atmosfericky nevšední představení. Pak už jen stačí dát si skleničku vína, pohodlně se usadit a přenést se do světa plného fantazie.