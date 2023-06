Thy Art Is Murder v Praze

Čtyři jezdci deathcore apokalypsy se v říjnu přiřítí do Roxy. Thy Art Is Murder se po loňském zrušeném turné vrací dobýt další území, nebudou na to sami. Doprovodí je totiž to nejlepší, co deathcore scéna momentálně nabízí, a to Whitechapel, Fit For An Autopsy a Spite. V pátek 10/10 v Roxy.

