Skiy v Praze

Skiy na scéně dělá vlny s burácejícími bangery. Svou podmanivou a rozmanitou houseovou produkcí strhuje tahle producentka a DJka k tanci na pláži i v klubech. Její tvorba kombinuje dunivé basy, razantní beaty a vášnivé melodie. Vytříbený koktejl lahodných zvuků Skyi představí Roxy poprvé v pátek 21/7.

Inspirovaná byla svou matkou, jazzovou zpěvačkou, která ji přivedla ke hře na klavír. Její vkus byl utvářen přesvědčením, že hudební vnímání může probíhat na mnoha různých úrovních.

Průlomovým se pro Skiy stal track Who Got The Keys vydaný na labelu Heldeep Olivera Heldense. Následovaly hity jako Quiggin, Flawless, Talking anebo remix Creep od Radiohead. Vystupovala na stagích vedle jmen jako Fisher, Solardo, Claude Von Stroke, Chris Lake anebo Tiësto, její releasy ocenili tastemakeři jako Gorgon City.

VÍCE INFORMACÍ ZDE