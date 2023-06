Filozofický piknik

Otevřené filozofické stolování v Petřínských sadech. Každý, kdo ma chuť a čas, je srdečně vítán. Budeme jíst a pít, budeme přemýšlet a diskutovat, přivítáme léto improvizovanou hostinou na louce...

Akce je zdarma, jediný předpoklad účasti je, že každý přinese nějaké jídlo a pití. Všechno shromáždíme uprostřed trávníku a každý si bude brát, na co bude mít chuť. (Myslete taky na to, co možná budete potřebovat, třeba papírové hrnky a talíře, deky, nože atd.)

Spoluorganizátor je Institut živé filozofie: https://institut-zive-filozofie.webnode.cz/

Sraz je v 16:00 hodin u stanice Petřín lanové drahý na Petřín.