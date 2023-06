Shirley Valentine je jméno dívky, kterou ta současná, čtyřicetiletá matka rodiny a manželka počestného občana, už dávno není. Přestože se musí starat hlavně o to, aby život její rodiny žijící v Liverpoolu běžel ve vyježděných kolejích, sny a touhy dívky, kterou kdysi byla, v ní zůstávají. Snad proto podlehne návrhu své kamarádky a udělá něco, co se od ní neočekává -odjede na dovolenou do Řecka, zamiluje se tam a začne nový život... Možná jí chybí ten člověk, kterým byla, než se vdala. Možná jí chybějí sny, které jako mladá holka měla, ale netroufla si je zrealizovat. Možná jí chybí docela obyčejný cit, který manželstvím okoral.

Možná si potřebuje jenom s někým popovídat a ono není s kým. Shirley Valentine cítí, tak jako cítíme my všechny, že život ubíhá a ještě bychom třeba něco rády zažily.