Mirek Kemel v Praze

Mirek Kemel za roky působení na hudební scéně vyzrál do současné podoby skvělého a osobitého písničkáře, kterého stojí za to poslouchat, ať už kvůli hluboce lidským textům nebo krásné muzice. Jeho narozeniny jsou tedy příležitostí to vše řádně a ve velkém stylu oslavit za účasti skvělých hostů, které postupně odhalíme.

Výtěžek koncertu bude věnován Ukrajině prostřednictvím Člověka v tísni.

