Catching Flies v Praze

Palác Akropolis láká na noční nálady s anglickým producentem Catching Flies

Soundtrack k projížďce nočním velkoměstem, kde z oken domů hrají různé hudební žánry a organicky splývají do jednolitého slastného proudu zvuků. Tak zní nahrávky anglického multiinstrumentalisty, producenta a DJe George Kinga, který si říká Catching Flies. Do svého unikátního stylu vsákl všechno od hip hopu přes house a soul až k jazzu a novináři ho srovnávají s kolegy, jako jsou Bonobo nebo Flying Lotus. Nedávno byl nominovaný na prestižní cenu BAFTA v kategorii Nejlepší hudba do počítačové hry a spolupracuje s rapovými legendami. 5. října Catching Flies zahraje v Paláci Akropolis v rámci večerů Music Infinity. Večírek doplní francouzské downtempové duo il:lo.

VÍCE INFORMACÍ ZDE