Rea Garvey v Praze

Irský zpěvák Rea Garvey ohlásil vydání nového alba a vyráží na turné, symbolicky pojmenované Roots Tour. Vrací se na něm totiž ke kořenům a po letech strávených na pódiích velkých sálů a arén se vrací do intimnějších klubových prostor. A jedním z nich bude i Lucerna Music Bar. Jako první singl z nového alba představil Rea Garvey fanouškům Free like the Ocean, ze kterého je patrné, jaká asi nová deska bude. Pusťte si a dorazte na koncert!

Doors 20:00 Start 21:00

VÍCE INFORMACÍ ZDE