The Sisters of Mercy v Praze

Britští rockeři The Sisters of Mercy se v rámci evropského turné vracejí do Prahy! V osmdesátých letech začínali s post-punkem, od kterého se odklonili a začali experimentovat, aby nakonec zakotvili ve vodách rocku. A protože v jejich podání byl pořádně temný, tak se stali jednou z nejvlivnějších kapel gotického rocku. Přijďte si jejich temnou energii užít do Lucerna Music Baru. Tohle jen tak někdo neumí.

Doors 19:30 Start 20:30

