She Wants Revenge v Praze

Americká rocková a post-punková kapela She Wants Revenge, kterou je těžké zařadit do konkrétního žánru a která má za sebou složitou historii s několika rozpady a tvůrčími pauzami, je zpět v plné síle! Definitivní rozpad oznámili v roce 2020, vloni se ale rozjeli na turné a letos se objeví i v Praze. Tvořit by měli i ve studiu a tak to vypadá na návrat se vším všudy. Buďte u toho!

Doors 20:00 Start 21:00

