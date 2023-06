The Hives v Praze

Klasici garage punkového žánru, švédští The Hives, vydávají po jedenácti letech novou desku. Album s názvem The Death of Randy Fitzsimmons představí během turné i v Lucerna Music Baru. Pro fanoušky je to ta nejlepší možná náhrada za zrušený koncert z roku 2021, který The Hives nemohli odehrát kvůli covidu. Nepropásněte!

Doors 19:00 Start 20:00

VÍCE INFORMACÍ ZDE