Muzikálový showcase - 3+6

Sejde se trojice herců s šesticí muzikantů a dají dohromady rozmanitý koncert muzikálových kousků od Broadwaye až po Česko. Ačkoli to zní jako laciný vtip pozdních hospodských hodin, budeme vás i přes to očekávat v sobotní červnový podvečer v prostorách Malé scény Hudebního divadla Karlín. Chyť mě, jestli na to máš, Bídníky či Bonnie a Clyde zná každý, ale co třeba písně z původních českých děl jako jsou Střepy či Kouzelné hodinky Doktora Kronera? Přijďte se nejenom pobavit, ale i poznat nastupující generaci muzikálových prken a orchestrálních děr a to hned ze 4 prestižních pražských hudebních škol.

Kateřina Michková - Zpěv Pavlína Púpalová - Zpěv Jakub Mauer - Zpěv Vojtěch Adamčík - Keyboard Jakub Hřebíček - Bicí Adrian Skramuský - Kytara Ondřej Suchan - Housle Veronika Vajchrová - Reads Matěj Růžička - Basa