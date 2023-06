Letní kino na Pragovce / Žena na válečné stezce

Servírujeme vám již šestý ročník letního kina na Pragovce, tentokrát se zastřešujícím tématem krajiny. Letos se kino přesouvá do prostoru velkého sálu v hale E (bývalé jídelny), promítat se tak bude za každého počasí každý čtvrtek po setmění. Vstup ZDARMA. Před projekcí si skočte do galerie na aktuální výstavy. Otevřené jsou vždy až do začátku promítání. 8. června promítáme od 21:30 film Žena na válečné stezce. Je lepší metodou záchrany světa sabotáž stožárů vysokého napětí, nebo adoptování ukrajinského sirotka? Tuto otázku řeší svérázná „zenová teroristka“ ve šťavnatém, ironickém, nádherně nasnímaném a lahodně nazvučeném filmu Benedikta Erlingssona. Padesátnice Halla je zdánlivě spořádaná učitelka a sbormistryně, ale pod klidným zevnějškem dříme víc, než se na první pohled zdá.

Tvrdá a nekompromisní žena má ještě druhý život – vede totiž soukromou válku s průmyslovými giganty, kteří ničí islandskou krajinu. Nejhledanější žena ostrova řeší s lukem v ruce dilema mnohých z nás: jak svým dílem přispět k tomu, aby nedošlo k ekologické a sociální katastrofě? (Film Europe) Předfilm: Portrét klimatického žalu (Štěpán Lohr, Ondřej Mazura, 2019) Film o prožívání klimatického žalu zasazený do vizuálního prostředí karlínských kanceláří a nedalekého golfového hřiště. (My Street Films) Událost na FB: https://www.facebook.com/events/5782036805229096