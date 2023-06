PJ Harvey v Praze

První deska po sedmi letech, dva koncerty ve „velké Lucerně“ – PJ Harvey se vrací v plné síle

Když její punkem nasáklé blues vstoupilo zkraje devadesátek do mainstreamu, bylo to zjevení. A přesně tak PJ Harvey působila s každou další deskou, tvůrčí polohou i stylovou reinkarnací. Mimořádná hudebnice na podzim vyrazí na turné ke své desáté desce I Inside the Old Year Dying, 18. a 19. října 2023 vystoupí ve Velkém sále Lucerny v Praze.

