Letní pohybová školička s opičkou Lolou

Hledáte pro děti program o prázdninách, při kterém se zabaví a také se protáhnou a zasportují si? To vše vám splní v profesionálních dětských tělocvičnách Monkey´s Gym, kde pořádají letní prázdninovou školičku. Výhodou je velká flexibilita, kdy si školičku můžete rezervovat 48 hodin předem, i její léty osvědčený program, který se navíc vždy přizpůsobí věku a dovednostem dětí.

Po celé prázdniny, vždy v úterý a ve čtvrtek (ostatní dny po dohodě) od 8:30 do 13:00 hodin, čekají na děti starší 3 let zábavné dopolední bloky vedené lektory, kteří mají bohaté zkušenosti s prací s malými dětmi. Každý blok se skládá z několika pohybových aktivit a je doplněný o tvořivou dílnu. Většina aktivit probíhá ve venkovním prostředí, ať již při hraní sportovních her nebo při zábavě dle aktuální nálady dětí. Ty se tady dokonale „vyřádí“ a vždy se naučí i něco nového. Svačinka a pitný režim jsou zdarma.

Termín: 1. 7.–31. 8. 2023, úterý a čtvrtek od 8:30 do 13:00

Místa:

Monkey´s Gym Harfa (Galerie Harfa, Českomoravská 2420/15, Praha 9)

Monkey´s Gym Šestka (OC Šestka, Fajtlova 1090/1, Praha 6)

Monkey´s Gym Baby Club Juklík (U Jezera 2031/34, Praha 5 – Stodůlky)

Monkey´s Gym Westfield Chodov (Roztylská 2321/19, Praha 4)

Rezervace je možná na: info@monkeysgym.cz

Více informací: www.monkeysgym.cz