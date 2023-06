Víkend s Eliasem Bohunickým

Poď so mnou na výpravu, ukážem Ti ako čítať značky na Tvojej Ceste, ako načúvať svojej vnútornej krajine a jej / Tvojim hlbokým pravdám a pravidlám. Podporím Ťa v Tvojej odvahe, vzdore v ktorom sa často skrýva nerealizovaná sila nastaviť hranice, intuícii ktorá je v Tebe ako prvotná vlna, inštinkt Žiť a mať sa lepšie. Poď so mnou na víkendovú expedíciu do Tvojej vnútornej krajiny kde Ťa čakajú Dary ktoré si dostal/a do Života. Čakajú iba na Teba. Detailní info o akci: https://www.facebook.com/events/1238078690434953