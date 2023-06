Daniel Bulatkin Quartet

Pianista, varhaník a skladatel Daniel Bulatkin (*1999), momentálně působící v Holandsku, je jednou z vůdčích osobností mladého českého jazzu. Daniel měl od začátku své kariéry štěstí na spolupráce se svými českými vzory, a záhy na koncertování se zahraničními jmény na prestižních pódiích po celé Evropě. To vše brzy přivedlo i k vystoupením po boku světových hvězd jako Ulf Wakenius, Justin Faulkner, Tineke Postma, Gergo Borlai, Gary Husband a další. V dnešní době je Daniel k slyšení ve formacích od straight-ahead a moderního jazzu, až k prog-rocku, neo-soulu, či world music. To vše, aniž by přišel o svůj jedinečný zvuk a rukopis.

Publicisté i kolegové jej označují za "naději českého jazzu" (Česká televize) či "vycházející hvězdu" (skjazz.sk). Ke dnešnímu dni vydal dvě alba jako „co-leader“ – Drifter Days a The New Beginning. Obě CD byla zmíněna v žebříčku kritiků ČRo Jazz jako jedna z nejlepších ve svém roce. Zároveň produkoval ambiciózní debut americké zpěvačky Allison Wheeler Winterspring. V Jazz Docku představí první vlaštovky ze svého plánovaného sólového alba, tentokrát v sestavě s českou jazzovou špičkou – David Dorůžka (kytara), Tomáš Baroš (kontrabas) & Daniel Šoltis (bicí).