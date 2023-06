Loutky vyprávějí...

V sobotu 24. června se sejdeme v mediatéce na posledním dětském představení před prázdninami, a popřejeme tak všem krásné léto plné odpočinku a zábavy!

Kateřina Tschornová tentokrát uvede ne jedno, ale hned dvě loutková představení ve francouzštině : La Princesse au petit pois et La Belle au bois dormant.

Il était une fois, dans un royaume lointain, un prince qui désespérait de ne pas tomber amoureux. Ses parents lui présentent beaucoup de jeunes filles et de princesses, mais aucune ne lui plaît. La reine décide d’adopter un stratagème pour trouver une « vraie princesse » : glisser un petit pois sous une pile de 20 matelas et de 20 édredons aux princesses se rendant au château…

Dans un tout autre royaume, un roi et une reine ont le bonheur de voir naître leur première fille, Aurore. Pour célébrer sa naissance, ils organisent des célébrations et invitent sept fées, mais, la fée Maléfice, qui n’avait pas été invitée, décide de se venger et de jeter un sortilège à Aurore…

Nechte se (znovu)unést témito dvěma příběhy v adaptaci určené pro děti od nejútlejšího věku!

