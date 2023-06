Cleo T. je francouzská umělkyně, která se ve své tvorbě noří do zvukových snových krajin, kombinuje klasické nástroje s etérickými vokály a filmovou atmosférou. Po spolupráci s Johnem Parishem nyní představuje po třech letech své nové album s názvem „How do you Find your way in the Dark?“, které produkoval Alex Somers, známý např. ze spolupráce s Jonsim. Se svou unikátní performance zazářila Cleo T. i na velkých festivalech jako např. Great Escape, Solidays nebo SXSW.

Palác Akropolis uvítá Cleo T. na rezidenčním pobytu, ve kterém bude několik dnů pracovat na zvukové instalaci i nové vizuální show ve spolupráci s týmem Paláce Akropolis. Výsledek jejich práce uvidíte na koncertě.

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK. Partnerem je Francouzský Institut v Praze.

