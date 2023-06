Sbírka jako dialog: Tevž Logar v rozhovoru s Ovidiu Șandorem, Ciprianem Muresanem a Alexem Mirutziu (v ENG)

Proces sbírání uměleckých děl zahrnuje nejen sběratele*sběratelky, ale také umělce*umělkyně, kurátory*kurátorky, muzea, nakladatelství, galerie a další instituce. Taková síť je spouštěčem celé řady procesů a mechanismů, které je nutné dát do souvislostí, abychom plně pochopili problematiku sběratelství. To poslouží jako výchozí bod pro debatu, kde se potkají myšlenky sběratele Ovidiu Șandora a umělců Cipriana Muresana a Alexe Mirutziu.

Debatu povede Tevž Logar, kurátor výstavy Lost in the Moment that Follows.

Termín konání: 9/6 2023 17.00 v angličtině