Členská komentovaná prohlídka: Nová výstava s kurátorem Tevžem Logarem (v ENG)

Vyrazte společně s námi na komentovanou prohlídku Lost in the Moment That Follows speciálně pro naše členky a členy! Výstavou věnované sbírce filantropa Ovidia Șandora vás osobně provede její kurátor Tevž Logar. Șandorova sbírka je zaměřena na rumunské umění a mapuje umělecké přístupy, hnutí a myšlenky, které významně přispěly k reflexím naší nedávné sdílené minulosti. Výstava skrze aktuální témata současného umění, jako jsou například identita, příroda a lidská existence, staví bok po boku díla důležitých osobností historické a poválečné avantgardy i díla současných umělců.

Termín konání: 8/6 2023 11.30 komentovaná prohlídka bude probíhat v anglickém jazyce rezervace zdarma pouze pro členky a členy Kunsthalle Praha*